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В ЕК не смогли ответить на вопрос о том, откажется ли ЕС от российского СПГ

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Дана Спинант и Тим Макфи оценили энергетическую ситуацию в Евросоюзе.

В Европейской комиссии не смогли ответить на вопрос, смогут ли страны Евросоюза отказаться от импорта российского сжиженного природного газа и возможны ли санкции в этой сфере. Соответствующий вопрос экспертам на регулярной пресс-конференции в Брюсселе задали местные журналисты. СМИ хотели узнать о том, рассматриваются ли в ЕК сейчас такие возможности. Официальный представитель ЕК дана Спинант уточнила, что в том случае, если замена для Евросоюза на возобновляемые источники энергии будет невозможна, тогда региональное содружество начнет искать альтернативных поставщиков энергетических ресурсов.

Мы никогда заранее не объявляем о возможных санкциях. Мы предпринимаем усилия для отказа от российского газа. Наилучшее решение – это его замена на возобновляемые "чистые" источники энергии там, где это возможно.

Дана Спинант, официальный представитель ЕК

При этом представитель Еврокомиссии Тим Макфи добавил, что в ЕС с января по июнь 2023 года импортировалось уже 10,9 миллиарда кубических метров российского СПГ. 

Представитель ЕС прокомментировал ситуацию с крушением самолета Пригожина.

Фото и видео: European Commission

Теги: дана спинант, еврокомиссия, зеленая энергетика, санкции, спг, тим макфи, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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