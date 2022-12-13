СКА проиграл третий раз подряд в матче с "Локомотивом"

Ярославская команда вышла в плей-офф КХЛ сезона-2022/23.

Вчерашняя игра петербургского СКА и ярославского "Локомотива" закончилось третьим для армейцев поражением подряд. По итогам встречи счёт был 2:1 в пользу гостей.

Удачные шайбы в ворота СКА забросили Георгий Иванов и Михаил Беляев. На счету петербуржцев бросок Марата Хуснутдинова.

Благодаря победе, "Локомотив" вышел в плей-офф КХЛ сезона-2022/23. Выходцы из Ярославля обыгрывают СКА уже в четвертый раз за сезон.

Напомним, что в прошлый раз СКА потерпел поражение в игре с "Торпедо".

Фото: СКА