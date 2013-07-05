ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

ЕЦБ встало на сторону бельгийского депозитария Euroclear.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату украинским властям в размере 140 миллиарда евро, что подрывает план коллективного Брюсселя по привлечению так называемого репарационного кредита за счет российских замороженных активов, находящихся в регионе в бельгийском депозитарии Euroclear. Соответствующей информацией с читателями поделились иностранным журналисты из газеты Financial Times (FT).

Со ссылкой на собственные источники из официальных лиц в ЕЦБ, авторы материала заметили, что предложение Еврокомиссии нарушает мандат. Четыре собеседника издания указали, что местные чиновники обратились к региональной профильной структуре с просьбой выступить в качестве кредитора для Euroclear Bank. Такое решение якобы необходимо для того, чтобы избежать кризиса ликвидности. По словам трех источников, руководство в ЕЦБ сочло такое вмешательство невозможным. Аналитики пришли к выводу, что инициатива ЕЕ эквивалентна предоставлению прямого финансирования национальным правительствам из-за того, что финансовый регулятор будет покрывать денежные обязательства стран-членов.

Фото: pxhere.com