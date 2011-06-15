FT: в ЕЦБ предупредили о скачке инфляции при затяжном конфликте на Ближнем Востоке

Financial Times привел слова главного экономиста ЕЦБ о проблемах Европы из-за противостояния Ирана с Израилем и США.

Затяжной военный конфликт на Ближнем Востоке, а также постоянное сокращение нефтяных и газовых поставок из региона могут негативно сказаться на скачке уровня инфляции и резкому падению объемов производств, расположенных на территории европейского сообщества. Соответствующий комментарий сделал главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн в интервью для западных журналистов из газеты Financial Times (FT). Аналитик уверил в негативном сценарии по росту экономических показателей. В СМИ уточняется, что второго марта стоимость на газ в Европе подскочили почти на 50 процентов. Эта проблема фиксировалась после того, как правительство Катара остановило производство сжиженного природного газа (СПГ) из-за ударов, совершаемых со стороны Ирана. По словам специалиста из ЕЦБ, масштаб потрясений на внутренних рынках будет зависеть от того, насколько долгим и масштабным окажется вооруженный конфликт.

В целом скачок цен на энергоносители оказывает повышательное давление на инфляцию, особенно в краткосрочной перспективе. Филип Лейн, главный экономист от ЕЦБ

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Тегерана. Под ударами беспилотников и ракет оказались крупнейшие иранские города, включая столицу. В Белом доме обосновали такие действия необходимостью защиты от угрозы. Корпус стражей исламской революции (КСИР) указал на масштабную ответную операцию против оппонентов.

Экономист объяснил, почему рефинансирование микрозаймов через банк будет бесполезно.

Фото: pxhere.com