Amazon представил второй трейлер психологического триллера с Джулией Робертс в главной роли

Сериал выйдет на экраны 2 ноября.

В сеть выложили второй трейлер психологического триллера "Возвращение домой", который заказала компания Amazon. Об этом сообщают российские СМИ.

Съемками сразу двух сезонов сериала занимается Сэм Эсмейл. Новый трейлер показывает еще больше психопатологических приемов, подкрепленных шизофреническим перфекционизмом. В основе сюжета – Хайди Бергман (Джулия Робертс), которая является бывшей сотрудницей секретного правительственного учреждения. Бергман прмргала бывшим военным адаптироваться в мирной жизни. И даже после того, как она уходит с этой работы, через пару лет к ней приходит прошлое в лице человека из министерства обороны. Он хочет выяснить, почему Бергман бросила свою работу, как оказалось, история некоторых ее клиентов представляет собой странный и сбивающий с толку клубок интриг и загадок.

Первый сезон (10 серий) выйдет на экраны 2 ноября.

Ранее на Piter.TV: Джулия Робертс больше не хочет играть в романтических комедиях.

Видео: Youtube