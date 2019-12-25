Джуд Лоу знал о возможности возникновения пандемии коронавируса с 2011 года

Ученые предупреждали съемочную группу фильма "Заражения", что сценарий может повториться в реальности.

Британский актер Джуд Лоу признался, что знал о возможности возникновения пандемии коронавируса с 2011 года. Об этом сообщает THR.

В этом году вышел фильм "Заражение" режиссера Стивена Содерберга. По сюжету, мир охватывает неизвестная болезнь. Международная организация врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса и работает над созданием вакцины. Тем временем, люди умирают один за другим.

Джуд Лоу рассказал, что ученые предупреждали съемочную группу о том, что пандемия, описанная в фильме, неизбежна.

"У нас было полное ощущение, что так все и будет на самом деле", - отметил актер, сыгравший в "Заражении" блогера Алана Крумвьеда.

Сам фильм сильно напугал Лоу, однако по прошествии времени актер успокоился и вспомнил о прогнозах ученых только в начале 2020 года, когда коронавирус охватил Китай и начал распространяться по всему миру.

"К сожалению, я не сильно удивился", - отметил он.

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Фото: Instagram / judehlaw