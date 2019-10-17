Снятый в Петербурге фильм о Зое Космодемьянской выйдет в прокат в конце января

Сюжет повествует о жизни партизанки от выпускного бала до ее героической гибели 29 ноября 1941 года.

Стала известна дата выхода фильма "Зоя" о жизни и гибели Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (посмертно). Картина выйдет в российский прокат 28 января 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Российского военно-исторического общества.

Съемки фильма Леонида Пляскина и Максима Бруса проходили в Петербурге. Сюжет охватит период жизни партизанки от выпускного бала до ее героической гибели 29 ноября 1941 года.

Главную роль в картине исполнила актриса Анастасия Мишина. Кроме нее в "Зое" снялись Никита Кологривый, Евгений Романцов, Анна Уколова и др.

Ранее Крис Коламбус заявил о желании снять последние два фильма серии по вселенной "Гарри Поттера".

Фото: Википедия