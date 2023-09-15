Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Танк "Восточной" группировки российских сил заставил отступить колонну техники Вооруженных сил Украины. Известно, что боевой экипаж ефрейтора Цацулина совершил подвиг на Южнодонецком направлении в зоне проведения сециальной военной операции за минувший день. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами "РИА Новостей" от 15 августа сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Эксперт пояснил, что оставшиеся в живых представители армии противника оставили попытки атаки.

Экипаж вел огневое поражение по колонне техники. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Военносоужащие пресекли попытку ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого. На территории поражена автомобильная техника и живая сила противника. Артиллерия поразила пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, а также пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве. Дополнительно ликвидирована спутниковая станция Starlink и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ. В северном направлении от населенного пункта Новомайорское удалось уничтожить танк ВСУ, а в Новомихайловке - станция радиоэлектронной борьбы.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе в Арсеньеве.

Фото и видео: Минобороны России