Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе в Арсеньеве

На предприятии производят вертолеты Ка-52.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки по Приморскому краю проверил ход исполнения государственного оборонного заказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве. Это предприятие выпускает вертолеты Ка-52. Местное руководство показало высокопоставленному гостю процесс изготовления техники, работу цехов механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Директор Сергей Шамшура уточнил, что модернизированное воздушное средство Ка-52М имеет новые системы прицельного комплекса, радиолокационного слежения и вооружение с существенно возросшими характеристиками.

Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла. Сергей Шамшура, глава "Прогресса"

Дополнительно Сергей Шойгу ознакомился с тренажерным комплексом, в котором летчиков обучают нюансам пилотирования и эксплуатации радиоэлектроники для Ка-52М.

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" в Приморье.

Фото и видео: Минобороны России