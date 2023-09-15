  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:46
166
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе в Арсеньеве

0 0

На предприятии производят вертолеты Ка-52.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки по Приморскому краю проверил ход исполнения государственного оборонного заказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве. Это предприятие выпускает вертолеты Ка-52. Местное руководство показало высокопоставленному гостю процесс изготовления техники, работу цехов механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Директор Сергей Шамшура уточнил, что модернизированное воздушное средство Ка-52М имеет  новые системы прицельного комплекса, радиолокационного слежения и вооружение с существенно возросшими характеристиками.

Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла.

Сергей Шамшура, глава "Прогресса"

Дополнительно Сергей Шойгу ознакомился с тренажерным комплексом, в котором летчиков обучают нюансам пилотирования и эксплуатации радиоэлектроники для Ка-52М.

Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" в Приморье.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: арсеньев, вертолёт, гособоронзаказ, минобороны, приморский край, прогресс, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии