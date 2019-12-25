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Крис Коламбус заявил о желании снять последние два фильма серии по вселенной "Гарри Поттера"
Сегодня, 9:16
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IRINA_CHALKINA

Крис Коламбус заявил о желании снять последние два фильма серии по вселенной "Гарри Поттера"

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Серия романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере была экранизирована в восьми картинах.

Режиссер первого "Гарри Поттера" рассказал, что он намеревался снять последние два фильма по этой вселенной. Об этом он заявил в интервью изданию Collider.

Крис Коламбус отметил, что во время работы над первой частью он испытывал колоссальное давление общественности. А вот работа над второй кинолентой прошла намного легче. 

Позже режиссер вновь хотел вернуться к вселенной о маленьком волшебнике. Он намеревался снять две части  "Даров смерти", но в итоге режиссерское кресло занял Дэвид Йейтс.

Ранее мы сообщали о том, что мультсериал "Маша и Медведь" претендует на звание лучшего детского шоу в мире.

Фото:кадр из фильма

Теги: гарри поттер, крис коламбус
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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