Мультсериал "Маша и Медведь" претендует на звание лучшего детского шоу в мире

Победители премии будут объявлены в начале следующего года.

В воскресенье, 29 ноября, стало известно о том, что анимационный сериал "Маша и Медведь" претендует на звание лучшего детского шоу в мире. Об этом сообщает пресс-служба компании Animaccord.

На номинацию Global TV Demand Awards претендует "Щенячий патруль", "Свинка Пеппа", "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Звездные войны: Война клонов". Победителя объявят в начале 2021 года.

Отметим, что выбирать лучший анимационный сериал будут зрители из более чем 100 стран мира.

Ранее мы сообщали о том, что "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" пришли в российские кинотеатры.

Фото:кадр из мультфильма