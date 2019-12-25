"Питер Пэн и Алиса в стране чудес" пришли в российские кинотеатры

Режиссер представляет свой взгляд на предысторию известных сюжетов.

С 26 ноября в российском прокате появилась картина под названием "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" режиссера Бренды Чепмен, известной по работе с анимационными картинами "Храбрая сердцем" и "Принц Египта".

Название является сильным маркетинговым ходом, поскольку двух популярных литературных персонажей не "сводили" в кино вместе. Режиссер при поддержке сценаристки Мариссы Гудхилл представила свой взгляд на предысторию известных сюжетов. Многих зрителей он может удивить.



Будем краткими – фильм предполагает, что Питер Пэн (Джордан А. Нэш) и Алиса из Страны Чудес (Кейра Чанса) – это брат и сестра. История разворачивается в английской сельской местности, где ремесленник Джек (Дэвид Ойелоуо) и его жена Роза (Анджелина Джоли) живут в причудливом коттедже с тремя детьми. Все это слишком хорошо, чтобы длиться вечно, и когда случается трагедия, их идиллический мир переворачивается с ног на голову.

По мере того, как у главных героев проявляются прописанные сценарием зависимости, картина бьет суровым реализмом наотмашь – от сказочного сюжета не ожидаешь поворота в сторону игровой и алкогольной зависимостей. Младшие дети совершают опасное путешествие в Лондон, чтобы найти решение взрослых проблем. Там они и сталкиваются с Безумным Шляпником Красной Королевой, феей Динь-Динь и капитаном Крюком. Однако непосредственно "сказочной" части в картине уделяется не так много времени, больше нам предлагают обратить внимание на то, чем жила семья будущих героев литературы.

Если у постановщицы было желание создать на имеющейся базе оригинальный сюжет, то в целом с задачей удалось справиться. Однако при построении мира о сказочных элементах зритель может забыть, ча это может отпугнуть самых маленьких детей при просмотре.

Фото: кадры из фильма, предоставлены кинокомпанией "ВОЛЬГА"

Текст: Анастасия Князева / Piter.tv