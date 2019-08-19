На YouTube опубликовали совместный клип Джорджи Смит и Burna Boy

На YouTube-канале английской певицы Джорджи Смит опубликовали клип на песню Be Honest. Певица записала трек совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy.
Клип снимали в Лондоне, причем в съемках приняли участие настоящие друзья Джорджи Смит. Их можно увидеть в нескольких моментах, где певица гуляет по городу.
Рядом с Джорджи ее друзья – Сандра и Эрин, и такое чувство, что весь мир принадлежит им, а правил не существует.
Амбер Грейс Джонсон, режиссер
В декабре Джорджи Смит номинировалась на "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель".
Ранее Элджей & Era Istrefi выпустили новый клип "Sayonara Детка".
Видео: YouTube/ Jorja Smith
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