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На YouTube опубликовали совместный клип Джорджи Смит и Burna Boy

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Клип снимали в Лондоне, причем в съемках приняли участие настоящие друзья Джорджи Смит.

На YouTube-канале английской певицы Джорджи Смит опубликовали клип на песню Be Honest. Певица записала трек совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy.

Клип снимали в Лондоне, причем в съемках приняли участие настоящие друзья Джорджи Смит. Их можно увидеть в нескольких моментах, где певица гуляет по городу.

Рядом с Джорджи ее друзья – Сандра и Эрин, и такое чувство, что весь мир принадлежит им, а правил не существует.

Амбер Грейс Джонсон, режиссер

В декабре Джорджи Смит номинировалась на "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель".

Ранее Элджей & Era Istrefi выпустили новый клип "Sayonara Детка".

Видео: YouTube/ Jorja Smith

 

Теги: burna boy, джорджи смит, клип
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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