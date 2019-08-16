Элджей & Era Istrefi выпустили новый клип "Sayonara Детка"

Era Istrefi – косоварская певица. Популярность ей принесла песня "Bonbon".

Рэпер Элджей выпустил совместный клип на трек "Sayonara детка" с певицей Эрой Истрефи. Меньше чем за сутки клип посмотрели более миллиона человек.

В клипе нет никакого осмысленного сюжета. Только Элджей на дорогом автомобиле, неон и робот, разливающий Bacardi. Съемками клипа занимался казахстанский режиссер Медет Шаяхметов. Он также работал с Элджеем над клипом "Suzuki". Помимо этого, Медет Шаяхметов сотрудничал с Егором Кридом, Feduk, Скриптонитом.

Эра Истрефи — косоварская певица. Популярность ей принесла песня "Bonbon" (сейчас у клипа более 685 млн просмотров).

Ранее на Piter.TV: Для съемок в клипе на новую песню Билли Айлиш стала черным ангелом.

Видео: YouTube/ Sayonara Boy

YouTube/ Ultra Music