Для съемок в клипе на новую песню Билли Айлиш стала черным ангелом

Билли Айлиш стала всемирно известной в 2017 году, когда вышла ее песня Ocean Eyes.

Американская певица и автор песен Билли Айлиш снимает новый клип на песню All The Good Girls Go To Hell ("Все хорошие девочки попадают в Ад"). В соцсети попали фотографии певицы в образе черного ангела.

У Билли Айлиш за спиной огромные крылья, все ее тело покрыто черной субстанцией. Для создания более демонического образа девушка еще надевает черные линзы.

Билли Айлиш стала всемирно известной в 2017 году, когда вышла ее песня Ocean Eyes. Уже на протяжении нескольких лет она возглавляет музыкальные чарты мира. За клип Bad Guy в этом году она была номинирована на семь премий MTV Video Music Awards.

Ранее петербургский концерт Билли Айлиш перенесли в Ледовый Дворец.

Фото: Twitter/ Metro Entertainment‏