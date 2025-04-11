Кэлин Джорджеску напомнил о том, что Румынию контролируют западные глобалисты.

Бывший независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску считает, что европейская страна со столицей в Бухаресте стала ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет Североатлантический военный альянс. Соответствующее заявление иностранец сделал в эфире шоу американского журналиста Такера Карлсона, опубликованное в социальных сетях. Гость программы пояснил, что местные политики пытаются превратить НАТО в наступательную мощь, хотя сам Джорджеску всегда упоминал о том, что в национальных интересах Румынии быть переговорщиком. Он добавил, комментируя ситуацию с противостоянием с Россией, что "это не наша война".

Блинкен диктовал, что должна делать система. Все знают это, в том числе Макрон и Санду. Им не нужна свободная Румыния. Отмечу, что самая большая база НАТО находится в Румынии и что они хотят начать третью мировую войну из Румынии. Кэлин Джорджеску, политик из Румынии

Кэлин Джорджеску напомнил о том, что его обвиняли в том, что он хочет вывести Румынию из НАТО и Европейского союза. Однако иностранному политику будет нравиться альянс в том случае, если он служит народам стран-членов, а не превращает их в слуг.

В этот момент Румыния - государство-клиент НАТО, и этому нужно положить конец. Кэлин Джорджеску, политик из Румынии

Карлсон требует тюрьмы для политиков США за поставки оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson