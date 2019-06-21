Карлсон требует тюрьмы для политиков США за поставки оружия Украине

Американец указал на угрозу начала ядерного конфликта из-за действий администрации Джо Байдена.

Американский журналист Такер Карлсон заявил о необходимости отправить в тюрьму политиков из США, которые предоставили киевскому режиму оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. Соответствующее мнение иностранец сделал в эфире собственного шоу, гостем которого на этот раз стал местный конспиролог Алекса Джонсон. Таким образом ведущий интервью прокомментировал недавний отчет Пентагона. В тексте документа было указано, что военнослужащие рассчитали, что если Вашингтон предоставит разрешение Вооруженным силам Украины или собственной армии, используя Украину в качестве посредника, совершать удары по целям, расположенным внутри РФ, то затем вероятность ядерного конфликта составит порядка 50 процентов.

И они все равно это сделали. На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых. Вы рискуете ядерной войной, вас должны запереть. Я не понимаю, как такое возможно, я даже поверить не мог. Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон считает, что надо быть не в себе, чтобы принять подобное решение. Ранее действующий лидер Белого дома Дональд Трамп назвал ошибочным и глупым решение предыдущей администрации при Джо Байдене позволить наносить удары американским оружием вглубь территории России.

Представьте себе какое это зло, надо быть под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое. Я думаю, что есть 50-процентная вероятность того, что каждый человек на Земле погибнет в ядерном конфликте, но я все равно это сделаю. Как вы вообще еще на свободе? Такер Карлсон, журналист

Такер Карлсон: США проиграли войну против России, переоценив свои силы.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson