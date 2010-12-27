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Толкин повинен в смерти главных героев "Игры престолов"
Сегодня, 9:54
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nastya960
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Толкин повинен в смерти главных героев "Игры престолов"

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В этом признался сам Джордж Мартин.

За 7 сезонов сериала погибло 150 персонажей "Игры престолов". Джордж Мартин рассказал, почему так происходит. Об этом сообщают российские СМИ.

Автор говорит, что таким образом он сохраняет интригу. И это нарушает некие негласные законы, по которым главный герой не может погибнуть. И на это повлиял писатель Толкин, который убил Гендальфа в книге "Властелин колец".

Нельзя убить Гэндальфа. Конан не умер в книгах про Конана, понимаете? Толкин просто нарушил это правило и за это я буду всегда его любить.

Джордж Мартин, автор книги "Песня льда и пламени"

Если в традиционных фильмах главный герой может умереть в худшем случае только в самом конце, то в "Игре престолов" смерть героев создает новые необычные линии сюжета. 

Ранее российские букмекеры предложили поклонникам "Игры престолов" угадать исход сериала.

Фото: Twitter / Game Of Thrones

Теги: гендальф , джордж мартин , игра престолов , сериал
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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