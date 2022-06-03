Глава британского правительства прибыл на праздничную мессу в честь 70-летнего юбилея правления королевы.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона освистали возле собора Святого Павла в центре Лондона. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ

Глава британского правительства прибыл с женой на праздничную мессу в честь 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II. Толпа, собравшаяся около собора, встретила Джонсона возгласами и свистом. Сообщается, что аналогичным образом встретили внука королевы принца Гарри и его супругу Меган Маркл.

Ранее Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках.

Видео: Telegram / РИА Новости