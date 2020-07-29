Он признал свою вину и заявил, что берет на себя ответственность за произошедшее.

Премьер-министр Борис Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках. Об этом он заявил в Палате общин парламента.

Речь идет о вечеринке, которая прошла в резиденции британского премьера в разгар коронавирусных ограничений. Джонсон признал свою вину и заявил, что берет на себя ответственность за произошедшее.

При этом он не собирается уходить в отставку. По словам Джонсона, он и его партия намерены бороться за победу в следующих выборах.

Ранее мы сообщали, что МИД Великобритании внес в санкционный список Алину Кабаеву и родственников Путина.

Видео: YouTube / Evening Standard