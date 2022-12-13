Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США

Экс-премьер Британии выступил Global Soft Power Summit.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что опасается прекращения военной поддержки Украины со стороны США. Соответствующие опасения иностранный политик высказал в ходе своего выступления на мероприятии Global Soft Power Summit. Лондон не исключает, что внешняя политика Вашингтона может изменить свой курс в отношении киевского режима в том случае, если ВСу не выиграют в текущем году.

Я немного обеспокоен, что атмосфера в Вашингтоне может измениться, если Украина не выиграет в этом году. Борис Джонсон, экс-премьер-министр Британии

Политик объяснил значимость американской поддержки Украины, которая на текущий момент достигла значений в 45-50 миллиардов долларов. Борис Джонсон призвал не ждать и поставлять вооружение Киеву как можно быстрее. Политик добавил, что конфликт может быть разрешен только военным путем.

Джонсон призвал США передать Украине самолеты дальнего радиуса действия.

Фото и видео: YouTube / Daily Mail