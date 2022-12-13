Джонсон призвал США передать Украине самолеты дальнего радиуса действия

Британец считает, что украинцы должны выиграть "как можно скорее".

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон призвал американские передать Украине самолеты дальнего радиуса действия и артиллерию. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного вашингтонским "Атлантическим советом" (организация, которая считается нежелательной на территории России). Политик полагает, что чем быстрее Вооруженные силы Украины победят, тем быстрее восстановится глобальная экономическая система. Он назвал проигрыш российской стороны жизненно важным национальным интересом всех стран коллективного Запада.

Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, что надо делать. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil