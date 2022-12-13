Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации

Он утверждал, что проведение спецоперации станет полной катастрофой.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл детали разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом спецоперации на Украине. Его слова приводит The Telegraph.

Джонсон принял участие в съемках документального фильма, в котором рассказал об "очень долгом и невероятном" разговоре с российским лидером. По его словам, в разговоре с Путиным экс-премьер утверждал, что проведение спецоперации станет полной катастрофой, а Лондон будет поддерживать Киев. Также Джонсон заявил Путину, что со стороны Запада на Россию будут наложены санкции.

Ранее Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией

Фото: YouTube / Sky News