Джонсон не намерен уходить в отставку из-за скандала с вечеринкой

Глава кабмина Британии оценил проводимое расследование о вечеринке в правительственном доме во время общенационального карантина.

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку. Такое заявление чиновник сделал на заседании местного парламента на фоне скандала, развернувшегося после вечеринки в доме по Даунинг-стрит в разгар локдауна. Лидер оппозиционного движения спросил у гостя о том, планирует ли он покинуть свой пост. Также политик напомнил Джонсону о том, что тот обещал опубликовать полную версию отчета о расследовании.

Нет. Конечно, когда я его получу, я сделаю ровно то, что я говорил. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Премьер страны указал парламентариям на то, что оппозиционер всегда выступал за введение локдауна, в то время как сам Джонсон содействовал экономическому развитию и проведению успешной кампании по вакцинации граждан.

Напомним, что расследование по факту нарушений санитарных правил проводит старшая госслужащая Сью Грей. Скотленд-ярд объявил о начале собственного расследования после передачи материалов дела полиции.

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Фото: YouTube / UK Parliament