В Британии предупредили о возможной атаке России на столицу Украины.

Глава британского правительства Борис Джонсон предупредил Украину о "молниеносной войне" с Россией. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала BBC. По мнению руководителя кабинета министров Соединенного Королевства, Москва подготовила соответствующий план в отношении Киева. Лондон не исключает того, что предполагаемое военное вторжение РФ начнет именно с наступления на столицу соседнего государства.

Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Напомним, что ранее Борис Джонсон говорил прессе о том, что "вторжение" на украинскую территорию обернется для России "новой Чечней". Глава кабмина уверен, что атака российских военнослужащих на Украину будет кровавым, болезненным и жестоким делом. Он призвал Москву осознать катастрофичность такого шага.

Глава МИД Британии в феврале приедет в Москву.

Фото: www.bbc.com

