Джонсон: приверженность Горбачева открытию советского общества служит для всех примером

Британия поздравила Михаила Горбачева с 90-летием.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что приверженность первого лидера СССР Михаила Горбачева к открытию советского общества служит для всех примером. Чиновник поздравил политика с 90-летним юбилеем. Документ опубликован в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве.

В это непростое время, когда странам как никогда важно объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя, ваша неутомимая приверженность открытию советского общества продолжает служить примером для всех нас. Борис Джонсон, глава правительства Британии

Джонсон заметил, что весь британский народ восхищается мужеством и моральными качествами советского президента, которые Горбачеву пришлось проявить для завершения холодной войны мирным путем. Борис Джонсон пожелал Михаилу Горбачеву крепкого здоровья и радостного дня.

Меркель заявила, что в Германии не забывают о вкладе Горбачева в объединение страны.

Фото: Telegram/Посольство Великобритании в Москве