Джонсон не исключил отключения России от SWIFT

Британия запретила России использовать для торговых операций фунты.

Глава британского правительства Борис Джонсон не исключил отключения России от международной банковской системы SWIFT. Соответствующее заявление глава местного кабинета министров сделал во время своего выступления в национальном парламенте. Также власти Соединенного королевства ограничат размер финансовых вкладов граждан РФ в британских банках. Конкретные подробности о лимитах чиновник не привел.

Мы ограничим размер средств, которые граждане России смогут разместить на своих счетах в Великобритании. Мы сможем полностью исключить российские банки от финансовой системы Великобритании, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе с большим отрывом. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Эксперт уточнил, что под антироссийский запрет попадает доступ к британскому фунту и клиринговым расчетам, проводимым через местные финансовые структуры. Джонсон напомнил законодателям о том, что практически половина российской торговли производится в американских долларах и британских фунтах.

Британия вводит санкции против ВТБ, Ростеха и Аэрофлота.

Фото: YouTube / UK Parliament

