Джонсон хочет попросить Путина "отойти от края войны"

Президент РФ обязан "ослабить напряженность на границе России и Украины", заявил британский политик.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет попросить президента РФ Владимира Путина "отойти от края войны". Российский лидер обязан "ослабить напряженность на российско-украинской границе", заявил британский политик.

На этой неделе между Путиным и Джонсоном запланирован телефонный разговор.

Как я уже говорил, я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края войны. Я думаю, что России нужно отойти от края. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

По словам Джонсона, любое российское вторжение на Украину он будет считать мировой катастрофой, вне зависимости от масштабов.

Ранее МИД Великобритании сообщил о планах расширить санкции против России.

Видео: YouTube / The Sun