Джонсон хочет попросить Путина "отойти от края войны"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет попросить президента РФ Владимира Путина "отойти от края войны". Российский лидер обязан "ослабить напряженность на российско-украинской границе", заявил британский политик.
На этой неделе между Путиным и Джонсоном запланирован телефонный разговор.
Как я уже говорил, я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края войны. Я думаю, что России нужно отойти от края.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
По словам Джонсона, любое российское вторжение на Украину он будет считать мировой катастрофой, вне зависимости от масштабов.
Ранее МИД Великобритании сообщил о планах расширить санкции против России.
Видео: YouTube / The Sun
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все