Джонсон: Европа должна отказаться от нефти и газа из России

Премьер Британии назвал антироссийские санкции болезненными и для ЕС.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Европа должна отказаться от российских нефти и газа. Такое заявление чиновник сделал во время своего выступления на брифинге в Варшаве. При этом спикер признал, что данные меры будут болезненными для региона. Он пообещал жителям трудности, которые "покажутся существенными".

Мы должны признать, что этот кризис будет иметь цену для нас и для нашего электората. Санкции имеют последствия как для нас, так и для России, и ни один шаг не свободен от рисков. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Джонсон уверен, что несмотря на все недостатки, Европе пришло время отказаться от энергетической зависимости от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе - и от ископаемого топлива.

В Британии заявили о планах ввести санкции против Сбербанка.

Фото и видео: YouTube / Sky News