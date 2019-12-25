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Актеры Джон Малкович и Джонатан Рис Майерс снимутся в фильме о пандемии
Сегодня, 12:29
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Alena_Zinovieva

Актеры Джон Малкович и Джонатан Рис Майерс снимутся в фильме о пандемии

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Картина получила название "Выжившая".

Актеры Джон Малкович и Джонатан Рис Майерс исполнят главные роли в триллере под названием "Выжившая" (The Survivalist). Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сюжет развернется в мире, в котором пандемия привела к падению цивилизации. Бывший агент ФБР защищает от банды молодую женщину, обладающую иммунитетом к вирусу. Главного злодея сыграет Малкович, бывшего агента ФБР – Рис Майерс.

Режиссерское кресло проекта занял Джон Кийес. Сценарий напишет Мэттью Роджерс. Дата премьеры пока не называется.

Ранее была названа дата выхода фильма "Мажор" с Павлом Прилучным.

Фото: Instagram / johnmalkovichh

Теги: джон малкович, джонатан рис майерс, пандемия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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