Актеры Джон Малкович и Джонатан Рис Майерс снимутся в фильме о пандемии

Картина получила название "Выжившая".

Актеры Джон Малкович и Джонатан Рис Майерс исполнят главные роли в триллере под названием "Выжившая" (The Survivalist). Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Сюжет развернется в мире, в котором пандемия привела к падению цивилизации. Бывший агент ФБР защищает от банды молодую женщину, обладающую иммунитетом к вирусу. Главного злодея сыграет Малкович, бывшего агента ФБР – Рис Майерс.

Режиссерское кресло проекта занял Джон Кийес. Сценарий напишет Мэттью Роджерс. Дата премьеры пока не называется.

Ранее была названа дата выхода фильма "Мажор" с Павлом Прилучным.

Фото: Instagram / johnmalkovichh