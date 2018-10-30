Джиму Керри и не снилось: Бородатый дракон зажигательно танцует "What is love"

Хозяин ящерки публикует часто видео со своим любимцем, но видео с танцем сделало их знаменитыми.

Сеть облетело видео с зажигательным танцем ящерицы под песню What is love.

Ящерица у Джозефа Паннулло живет примерно полгода. Именно весной Джозеф завел свой канал на YouTube, где публикует ролики со своим любимцем Купером. Купер - это бородатый дракон. Распространенный вид ящерицы, родом из Австралии. Сейчас это одна из самых популярных рептилий во всех зоомагазинах планеты.

Ролики с Купером до этого не были популярны, но видео с танцем под песню What is love (Haddaway) сделала их знаменитыми. Видео за сутки набрало десятки тысяч просмотров и разлетелось по сети.

Именно танец What is love (Haddaway) Джимма Керри в пародии на фильм "Ночь в Роксбери" сделал эту композицию мегапопулярной. Дракончик Купер с легким изяществом повторяет движения знаменитого комика, сидя в ванне.

Ранее Piter.TV публиковал видео с редким осьминогом "Дамбо".

Видео: YouTube/Joseph Pannullo