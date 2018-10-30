У берегов США сняли на видео редкого ушастого осьминога "Дамбо"

Специалисты по изучению подводного царства с субмарины "Наутилус" сняли на видео редкого морского обитателя, который из-за своих ушей получил название Дамбо.

Редкого осьминога удалось снять на видео у берегов Калифорнии.

Исследователи, изучающие подводную гору Дэвидсон в Национальном заповеднике Монтерей у берегов Калифорнии США смогли снять на видео удивительное и редкое подводное существо, осьминога Дамбо. Специалисты отмечают, что осьминог показался им во всей красе: расправил "уши" и показал все 8 щупалец с присосками. Этот осьминог относится к зонтичным осьминогам, а из-за своих "ушей" он получил прозвище "Дамбо", из-за сходства со слоненком из Диснеевского мультфильма. Размер его был около 60 сантиметров.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Австралии, где полицейские смогли спасти тонущего кенгуренка.

Видео: EVNautilus