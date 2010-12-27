В широкий прокат кинокартина выйдет 19 сентября.

Актер Джеки Чан не приедет в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона". Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на организаторов визита артиста.

Вынуждены сообщить, что из-за непредвиденных изменений в графике Джеки Чана визит актера 11 сентября в Москву на премьеру фильма "Тайна печати дракона", к сожалению, не состоится. Организаторы

На премьере картины будут продюсеры Алексей Петрухин, Сергей Сельянов, режиссер Олег Степченко, актеры Юрий Колокольников, Анна Чурина. В широкий прокат кинокартина выйдет 19 сентября. В съемках фильма участие принимали представители Европы, Китая, России и США.

По сюжету, Петр I поручает путешественнику Джонатану Грину изготовить карту Дальнего Востока России. Грин во время выполнения поручения попадает в Китай.