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Русский режиссер показал драку Шварценеггера и Джеки Чана в своем новом фильме

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В отечественный прокат картина выйдет 19 сентября 2019.

В сети появился первый трейлер российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" – сиквела картины Олега Степченко "Вий 3D". В отечественный прокат картина выйдет 19 сентября 2019.

Сюжет картины вновь расскажет о приключениях картографа Джонатана Грина, который по поручению Петра I отправляется на Дальний Восток России. Путешествия приведут героя в Китай, где ему предстоит столкнуться с массой головокружительных открытий, диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и царем всех драконов.

Режиссёром фильма вновь выступил Олег Степченко. Главную роль в сиквеле сыграл Джейсон Флеминг. Так же в картине снялись Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк и другие.
Видео: Ютуб/Кинокомпания "СТВ"

Теги: тайна печати дракона, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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