Русский режиссер показал драку Шварценеггера и Джеки Чана в своем новом фильме

В отечественный прокат картина выйдет 19 сентября 2019.

В сети появился первый трейлер российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" – сиквела картины Олега Степченко "Вий 3D". В отечественный прокат картина выйдет 19 сентября 2019.

Сюжет картины вновь расскажет о приключениях картографа Джонатана Грина, который по поручению Петра I отправляется на Дальний Восток России. Путешествия приведут героя в Китай, где ему предстоит столкнуться с массой головокружительных открытий, диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и царем всех драконов.

Режиссёром фильма вновь выступил Олег Степченко. Главную роль в сиквеле сыграл Джейсон Флеминг. Так же в картине снялись Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк и другие.

Видео: Ютуб/Кинокомпания "СТВ"