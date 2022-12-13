Джейн Фонда заявила, что в климатическом кризисе виноваты расизм и патриархат

Актриса обвинила белых мужчин в экологических проблемах на планете.

Американска актриса Джейн Фонда заявила на международном форуме о том, что в климатическом кризисе виноваты расизм и патриархат. Звезда Голливуда считает, что именно по этим причинам белых мужчин требуется арестовывать и сажать в тюрьму. Гостья мероприятия добавила, что говорит серьезно. Она сочла, что экологических проблем бы не существовало в мире, если бы не иерархические предрассудки, созданные мужским населением планеты.

У нас есть около семи-восьми лет, чтобы сократить вдвое потребление ископаемого топлива, и, к сожалению, люди, которые несут наименьшую ответственность за это, страдают больше всего — глобальный Юг, люди на островах, бедняки. Это трагедия, которую мы должны полностью остановить... Джейн Фонда, актриса

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт