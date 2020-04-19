Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени

В числе прочих, в топ фильмов от автора "Стражей галактики" вошли "Эффект бабочки", "Назад в будущее" и "Интерстеллар".

Режиссер "Стражей Uалактики" и предстоящего "Отряда самоубийц 2" Джеймс Ганн в соцсети Twitter продолжает делиться списками интересных фильмов. На этот раз 15 апреля он представил список картин о путешествиях во времени.

В топ-16 "хороших фильмов о путешествиях во времени" вошли: "День сурка", "Назад в будущее", "Бойфренд из будущего", "Донни Дарко", "Прибытие", "Девочка, покорившая время", "Эффект бабочки", "Люблю тебя, люблю", "12 обезьян", "Планета обезьян", "Безопасность не гарантируется", "Терминатор 2: Судный день", "Исходный код", "Грань будущего", "Невероятные приключения Билла и Теда" и "Интерстеллар".

При этом режиссер добавил, что данный список не полный. Это лишь первые, пришедшие на ум фильмы, которые стоит посмотреть. Подписчики оценили выбор Ганна и предложили внести в список серию фильмов "Счастливого дня смерти", с чем он согласился.

Ранее мы сообщали о том, что Ганн заверил фанатов, что пандемия коронавируса не повлияет на выход второй части "Отряда самоубийц". Он отметил, что работа идет по графику. В настоящий момент завершен съемочный процесс и налажен постпродакшн в домашних условиях, никто не планирует менять дату релиза. Выход картины ожидается 4 августа 2021 года.

Видео: Что посмотреть? / YouTube

Текст: Милена Голуб

