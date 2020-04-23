Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет

Лидирующую позицию в списке занял "Патриот" Стива Конрада.

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.

Лидирующую позицию занял сериал "Патриот" Стива Конрада. Ганн назвал его настоящим шедевром драмы, интриги, напряжения и комедии. Он отметил, что если вам нравится "Лучше звоните Солу", то вы обязательно полюбите и "Патриота".

По сюжету "Патриота" агент ЦРУ Джон Тавнер пытается не допустить превращения Ирана в ядерную державу.

Кроме того, режиссер посоветовал посмотреть сериал "Королевство" про семью борцов ММА, а также "Мастера вечеринок" про начинающих актеров, "Правосудие" с Тимоти Олифантом и Уолтоном Гоггинсом в главных ролях.

В списке Ганна есть кукольное шоу "Чудошоузен" (Wonder Showzen). По мнению режиссера, это самое смешное телешоу в истории, которое не стоит смотреть детям и чувствительным людям.

Также кинематографист выделил британскую криминальную драму "Счастливая долина", реалити-шоу "Копы Карачи", документалку "Первое лицо", шоу о путешествиях "Руководство ко всему" и "Шоу Джо Шмо".

Ранее Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени.

Видео: YouTube / iVideos