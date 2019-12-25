Джастин Гэтжи намерен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым после UFC 249

Он перестанет уважать российского бойца, если тот не попытается убить его.

Американский боец Джастин Гэтжи в интервью телеканалу ESPN заявил о желании встретиться с Хабибом Нурмагомедовым после боя с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249, который планируют провести 9 мая.

Получение временного пояса чемпиона не будет конечной целью для меня. Это лишь билет к вершине. Приятно получить и такую награду, но с ним я не буду чувствовать себя настоящим чемпионом UFC. Когда пройду Тони, то буду биться с Хабибом. Ради этого я и нахожусь в этой игре. Хочу стать лучшим. Когда мы с ним сойдемся, хочу, чтобы он попытался убить меня, иначе я перестану его уважать. Джастин Гэтжи, боец UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов может перейти в другую весовую категорию.

Фото: VK / @ufc