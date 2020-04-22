Хабиб Нурмагомедов может перейти в другую весовую категорию

Его наставник уверен, что люди недооценивают навыки бойца.

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хавьер Мендес в рамках видеоконференции на своем YouTube-канале ответил на вопрос о возможности участия российского бойца в среднем весе.

Уверен, что Хабиб великолепно проявил бы себя в среднем весе. Вопрос лишь в том, захочет ли он пойти на такой шаг? Примет ли он это решение? Он настолько хорош, что способен сражаться в 185 фунтах. Хабиб силен физически, но люди недооценивают его навыки. Хавьер Мендес, тренер

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что UFC 249 может пройти во Флориде.

Видео: YouTube / Reebok Russia, Ufc Vines Russia, UFC Russia