Стало известно о состоянии малыша, которому сделали неудачное обрезание в Петербурге

Ребенок начал дышать самостоятельно.

Двухлетний малыш, которому сделали неудачное обрезание в клинике на Большом Сампсониевском проспекте, пошел на поправку. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, ребенок начал дышать самостоятельно, у него наблюдается положительная динамика.

Операцию по обрезанию крайней плоти провели ребенку 18 мая. После этого мальчик попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ.

По словам отца ребенка, операцию проводил неопытный врач. Он ввел большую дозу лидокаина. В результате у малыша наступила клиническая смерть.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Ранее мы писали, что после обнаружения трупа в лесу на Глухарской улице возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com