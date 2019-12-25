Уголовное дело завели в Петербурге после операции по обрезанию у мальчика

Отец ребенка отметил, что не планирует писать заявление в полицию на врача.

Накануне, 19 мая, в полицию поступила телефонограмма из Педиатрической академии на Большом Сампсониевском проспекте об остановке сердца и тяжелом состоянии двухлетнего ребенка, передает источник в правоохранительных органах.

Вечером во вторник, 18 мая, врачи сделали ребенку местную анестезию для проведения операции ритуального обрезания. Мальчика госпитализировали, а сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Телеканал 78.ru пообщался с отцом ребенка и выяснил, что врач был неопытный, ввел большую дозу лидокаина.

Сейчас ребёнок на вентиляции лёгких, сегодня снимут аппарат и посмотрят, как он себя чувствует, стало ли лучше. сообщил отец мальчика

Мужчина отметил, что заявление в полицию писать не будет. В настоящее время врач находится под подпиской о невыезде.

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