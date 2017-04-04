Двух мигрантов подозревают в нападении на петербуржца в центре города

Пострадавший попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ранами и гематомой.

У дома № 2 по Большой Конюшенной улице на жителя Петербурга напали злоумышленники. Пострадавшего госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе с черепно-мозговой травмой, гематомой на лбу, ранами в области подбородка и скул. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Спустя несколько суток стражи порядка задержали на Большой Конюшенной и на набережной Мойки двух приятелей. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Киргизии. Силовики доставили их в дежурную часть и составили протоколы о нападении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства конфликта.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский суд заключил под стражу подозреваемого в заказном убийстве.

Фото: Piter.tv