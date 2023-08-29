Двоих военнослужащих ВСУ осудили на 15 лет за обстрелы жилых домов в Северодонецке

Александр Новик и Дмитрий Лигуша совершили военные преступления.

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего полка национальной гвардии Украины Дмитрия Лигушу и военнослужащего 24-й механизированной бригады ВСУ Александра Новика за обстрелы жилых домов в Северодонецке. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Главной военной прокуратуры России.

Оба подсудимых признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. пресс-служба ГВП России

Судебная инстанция установила, что 17 апреля 2022 года Лигуша, желая разрушить и повредить имущество мирных жителей, произвел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрел в расположенный на улице Гагарина многоквартирное здание. Новиков 17 мая 2022 года произвел из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрел в еще один многоквартирный жилой дом. Разрушенными оказались жилье и имущество граждан.

Суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома на Итальянской улице.

Фото и видео: Следственный комитет России