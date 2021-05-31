Суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома на Итальянской улице

Деятельность ресторана приостановлена до получения от госорганов документа о возможности эксплуатации системы вентиляции.

Куйбышевский районный суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома в Петербурге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Иск к компании "Променад" и нежилого помещения в доме 11 по Итальянской улице подала местная жительница. Она пожаловалась на присутствие в ее квартире посторонних запахов и повышенного уровня шума. Также сообщается, что в помещении ресторана была сделана самовольная перепланировка.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга добилась взыскания 100 тысяч рублей для потерпевшего в ДТП ребенка.

Фото: Piter.tv