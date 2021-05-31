Суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома на Итальянской улице

Куйбышевский районный суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома в Петербурге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Иск к компании "Променад" и нежилого помещения в доме 11 по Итальянской улице подала местная жительница. Она пожаловалась на присутствие в ее квартире посторонних запахов и повышенного уровня шума. Также сообщается, что в помещении ресторана была сделана самовольная перепланировка.
Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга добилась взыскания 100 тысяч рублей для потерпевшего в ДТП ребенка.
Фото: Piter.tv
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