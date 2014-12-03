СК РФ ведет уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ.

Двоих совершивших побег из волгоградской колонии осужденных задержали в Ростовской области. Об этом сообщается на официальном сайте региональных правоохранительных органов. Известно, что мужчины смогли покинуть колонию-поселение накануне. Полиция нашла злоумышленников около 8 часов утра 25 декабря на 167 километре трассы "Котельниково - Песчанокопское"

Остановлен автомобиль Renault под управлением водителя 1993 года рождения. В салоне также находилось двое пассажиров - 2002 и 1998 годов рождения. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске. пресс-служба ГИБДД по региону

Сейчас осужденные транспортированы совместно с сотрудниками ФСИН в полицейских участок по Сальскому району. Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения сидели в исправительном учреждении по статьям за кражу. Они были приговорены к лишению свободы на 2 и 3,5 года соответственно. По факту побега заключенных из поселения СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ.

Раскрыты подробности о расследовании побега из подмосковного ИВС.

Фото: Piter.tv

