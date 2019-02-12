Очевидцы: парень бился в конвульсиях после ДТП в Автово

В аварии пострадали трое человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Днем 12 февраля в Кировском районе Петербурга произошла серьезная авария. По словам очевидцев на пересечении улиц Краснопутиловской и Червонного Казачества столкнулись два автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, молодой человек на Toyota пересек на перекрестке две сплошные. В свою очередь водитель микроавтобуса не ожидал такого маневра и на полном ходу врезался легковушке в водительскую дверь. В результате столкновения обе машины вынесло на обочину. Известно о троих пострадавших. Двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии, третий отказался от госпитализации. Петербуржцы рассказали, что водителю Toyota было очень плохо, они видели, как он бился в конвульсиях.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что в Сертолово произошло ДТП с участием четырех легковушек.

Видео: Piter.TV