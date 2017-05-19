В Автово столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

Днем 12 февраля на пересечении улиц Краснопутиловской и Червонного Казачества произошло ДТП. По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись два автомобиля. В сети появилась фотография с места происшествия.
На снимке видно, что в результате столкновения оба участника аварии выехали на тротуар. На месте столпились люди. Приехали четыре реанимации, скорая и один пожарный расчет. О пострадавших сведений пока нет.
Ранее мы писали, что в Сертолово произошло ДТП с участием четырех легковушек.
Фото и видео: Piter.tv
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