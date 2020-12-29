Двое петербуржцев получили по году условно за избиение полицейских их же дубинками

Суд учел положительные характеристики с места работы подсудимых. Также оба проходили военную подготовку.

Приморский районный суд Петербурга признал виновными Максима Чаплыгина и Филлипа Подгайского в применении насилия в отношении полицейского и огласил приговор подсудимым. Вместо того, чтобы предоставить правоохранителю документы, мужчины избили его, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел ночью 31-го августа 2020-го года. Чаплыгин и Подгайский находились в квартире дома №14 по улице Сизова и нарушали общественный порядок, на них в полицию пожаловались горожане. Прибывший на место инспектор потребовал прекратить нарушать порядок и показать документы. После этого мужчины нанесли полицейскому удары по туловищу, голове. Один из них сделал этого дубинкой правоохранителя. Серьезного вреда жизни и здоровью они не нанесли.

Подсудимые признали свою вину. Оба работают и предоставили положительные характеристики с места работы. Кроме того, агрессоры перевели пожертвование в фонд государства в помощь детям.

Суд назначил Чаплыгину и Подгайскому наказание в виде лишения свободы скором на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, каждому.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд отправил петербуржца на принудительное лечение по делу о стрельбе в полицейского.

Фото: Piter.TV