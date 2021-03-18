Дела заведены против руководителя Солецкого МО Александра Котова и его помощника.

Двое чиновников задержаны в Новгородской области. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что в отношении главы Солецкого муниципального округа Александра Котова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (по частям 1 и 2 статьи 286 УК РФ). Аналогичное дело заведено в отношении первого заместителя чиновника.

В СК РФ полагают, что подозреваемые не имея законных основания дали устное разрешение главе коммерческой компании добывать и вывозить песчано-гравийную смесь. Эта ситуация повлекла за собой нарушение охраняемых законом государственных интересов в сфере лицензирования полезных ископаемых.

Известно, что фигуранты расследования задержаны правоохранительными органами днем 18 марта на рабочих местах.

Петербургские полицейские поймали под Новгородом троих автоугонщиков.

Фото и видео: Следственный комитет России