Петербургские полицейские поймали под Новгородом троих автоугонщиков

Злоумышленники украли чужой "Хендай Крета" на улице Новоселов в Петербурге.

Сотрудники петербургского угрозыска задержали под Новгородом предполагаемых угонщиков иномарки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, "Хендай Крета" стоимостью 1 млн рублей пропал в ночь на 4 марта от дома №41 по улице Новоселов.

Вскоре полиция смогла установить местонахождение подозреваемых в угоне машины и 15 марта прибыла в город Боровичи Новгородской области. Там по подозрению в краже автомобиля задержали двух жителей Великого Новгорода и области и жителя Кудрово, неработающим мужчинам оказалось от 39 до 44 лет. Украденный "Хендай" нашли и переместили на спецстоянку, откуда машину вскоре вернут 34-летней хозяйке.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД